Bogotá, la ciudad con más Microtia en el mundo

La microtia corresponde a la ausencia o cambios en la forma de la oreja la cual puede ser originada, en parte, por una coincidencia de factores ambientales y rasgos hereditarios mas no por una alteración cromosómica. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá es la ciudad que más casos de microtia ha reportado en el mundo entero. La microtia es una condición en la que el oído externo no se forma completamente, tiene variaciones o no aparece; y puede estar acompañado de atresia aural, que se refiere a la ausencia de un canal auditivo externo. En algunos casos, la microtia se puede manifestar en los dos oídos, aunque en el 90% de los casos sólo compromete a uno de ellos, y que comúnmente se produce en el derecho. Esta condición afecta más a los hombres que a las mujeres.El próximo 9 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Concientización de la Microtia en Colombia y la comunidad de pacientes invita a los siguientes eventos en diferentes ciudades del país:

Ciudad Fecha Hora Lugar Bogotá 9 de noviembre 10:00 a.m. Plaza de Bolívar Popayán 9 de noviembre 10:00 a.m. Parque Caldas Pereira 9 de noviembre 10:00 a.m. Plaza de Bolívar Cali 9 de noviembre 10:00 a.m. Centro Médico Imbanaco

“Deseamos que el mundo nos conozca, se informe de esta condición llamada Microtia y que se deje de lado la discriminación por ser diferentes”, comentó Paola San Martin Rincón, líder de los pacientes con Microtia en Bogotá. Tratar la Microtia “La microtia con atresia es una condición poco común y su prevalencia depende de la población que se estudie. Puede aparecer en menores con familias sin antecedentes, o incluso, presentarse en un solo bebé cuando hay embarazos múltiples. Los pacientes y sus familias cuentan con la posibilidad de atender el componente estético de la Microtia a través de prótesis o cirugías reconstructivas. Sin embargo, no se debe olvidar la atención de las pérdidas auditivas asociadas a esta condición”, afirma el Dr. Santiago Hernández, especialista en Otorrinolaringología y Otología. La especialista en Audiología y Gerente Clínica de Cochlear Colombia, María Piedad Núñez, sostiene que: “Además del impacto emocional para el paciente, la Microtia y atresia también puede afectar la percepción de sonido. Incluso, cuando hay atresia unilateral o bilateral puede haber detrimento en el desarrollo emocional y del lenguaje. Por esto es fundamental acudir a un especialista para definir su grado y establecer el nivel de pérdida auditiva que pueda haber en uno o ambos lados. Afortunadamente hay alternativas tecnológicas que permiten escuchar, ya sea que uno o los dos oídos tengan ausencia total o parcial de su formación, permitiendo la audición binaural, clave en los seres humanos”. Aunque la atresia aural suele presentarse en un sólo oído, el 25% de los pacientes puede presentar pérdida auditiva en el otro. Sin embargo, el avance de la ciencia ha permitido desarrollar dispositivos médicos que estimulan el nervio auditivo a través de vibraciones en los huesos que lo rodean, aprovechando y fortaleciendo la capacidad natural del cuerpo de escuchar por vía ósea. Los implantes osteointegrados conocidos como Baha, incluyen alternativas quirúrgicas y no quirúrgicas para que las personas con atresia puedan escuchar. Las opciones no quirúrgicas suelen ser para niños o como preparación a una futura intervención e incluyen diademas o bandas elásticas con procesadores de sonido laterales, mientras que entre las quirúrgicas, hay implantes que se conectan o atraen mediante magnetos a procesadores externos con vinculo inalámbrico a dispositivos móviles de uso cotidiano. Según el grado de microtia, se manifiesta la necesidad de intervenciones médicas que le permiten al paciente recuperar la actividad auditiva. Aunque es a partir del segundo y hasta el cuarto grado de la condición, que es posible que se presenten consecuencias propias de pérdida de audición que pueden afectar a las personas en las distintas etapas de la vida. Educar sobre la Microtia Conocer la Microtia hace que quien la padece encuentre comprensión y valoración de su integralidad ante la sociedad, ya que muchos de los inconvenientes psicosociales (dificultades en habilidades sociales, deterioro de la autoestima, fracaso escolar y laboral y aislamiento) que se derivan de esta condición, son propiamente generados por la falta de conocimiento a nivel social. La psicóloga Paula Ramírez, experta en manejo de pacientes con pérdidas de audición, comentó que: “Conocer, comprender y desmitificar condiciones como la Microtia y la pérdida auditiva derivada de ella, hace que como sociedad estemos más cerca de la inclusión real de personas que encuentran día a día barreras a nivel social, educativo y laboral por dicha condición”. “La sensibilización sobre la microtia es muy importante. El paciente es quien debe decidir si quiere un tratamiento para su malformación, ya sea una prótesis anclada al hueso o una reconstrucción quirúrgica del oído externo”, añadió María Piedad Nuñez. “En Colombia contamos con pacientes muy satisfechos con los resultados de las prótesis de oreja, que es realizada de manera personalizada por un anaplastólogo para adaptarse a las facciones del usuario”. Para conocer más sobre pérdida de audición en cada etapa de la vida y soluciones implantables, puede visitar el micrositio www.escucharahoraysiempre.com Información adicional Grados de microtia y atresiaExisten cuatro grados de microtia, siendo el primero el más leve y el cuarto el más severo: