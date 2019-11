Desgarrador relato del padre de menor que murió en bombardeo

Hermes Tique, padre de Diana Tique, una de las menores que falleció durante el bombardeo en San Vicente del Caguán del pasado 31 de agosto, señaló que hasta ahora no ha recibido la llamada de ninguna autoridad para hablar sobre la muerte de su hija.

“Las autoridades no me han llamado, ni Policía, ni Ejército, ni nada. Francamente eso había quedado calladito. Eso había quedado tapado, hasta ahora, pero ni el Ejército, ni Policía habían llegado a investigar”, manifestó Tique.

Dijo que no se explica cómo su hija resultó afectada en ese bombardeo, pues ella la última semana de vacaciones fue a visitar a su hermana que vive en un pueblo cercano, pero que el lunes debía regresar a estudiar. Señaló que al no tener razón de ella pensó que el bus se había retrasado.

“Ella estudiaba en Puerto Rico, Caquetá, en la última semana de vacaciones se fue para donde la hermana y ella dijo que venía para seguir estudiando y no vino. Qué iba a pensar yo una cosa de esas (…) Cuando me llamó la mamá de ella, me dijo que a ella la habían matado en un bombardeo”, señaló Tique.

Señaló que hasta hace unos ocho días lo llamó un fiscal a contarle lo que estaba pasando, pero que no han recibido mayores explicaciones. También aseguró que hasta este viernes sepultaran el cuerpo de su hija que fue trasladado a Bogotá.

