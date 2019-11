El Pulso del Fútbol, 6 de noviembre del 2019

En la emisión de hoy de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron del sorteo de los cuadrangulares de la Liga Águila II, puesto que un oyente escribió sobre la distribución de los partidos en la ciudad de Cali, en donde el América y el Deportivo Cali jugarán la misma fecha de locales. Óscar explicó: “Como los dos equipos son del mismo grupo, en la última fecha si tienen posibilidades jugarán el mismo día a la misma hora y en Cali no hay policía para eso”.

En otros temas, la convocatoria del técnico Carlos Queiroz fue anunciada el día de hoy en conferencia de prensa, James Rodríguez y Santiago Arias están incluidos para enfrentar a las selecciones de Perú y Ecuador en la próxima fecha FIFA. Sobre la convocatoria César Manifestó: “Me sorprendió lo de Murillo y es gran sorpresa lo de Arias, lo que demuestra que Queiroz es mediático en sus convocatorias, cuando los jugadores empiezan a ser titulares, el técnico si se acuerda de ellos”.

Volviendo a los equipos de la Liga Águila, la situación de Millonarios fue comentada también por nuestros panelistas, esto debido a que algunos de nuestros oyentes culpan a Enrique Camacho y a Norberto Peluffo de la falta de resultados en el equipo embajador, que terminó con la eliminación de los azules en el presente torneo. César se refirió al tema y dijo: “Enrique Camacho para mí es uno de los mejores directivos del país, pero Peluffo es el director deportivo fantasma, uno a Peluffo no lo ve en el estadio y no sabe de él, no sería extraño que saliera de Millonarios”.

