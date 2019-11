El Pulso del Fútbol, 5 de noviembre del 2019

En el programa de hoy de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de las posibilidades que tienen Radamel Falcao García y James Rodríguez de enfrentarse en la UEFA Champions League. Acerca del tema Óscar afirmó: “En este momento me parece muy difícil, Falcao tiene problemas graves en su tendón de Aquiles y James no es titular”. Para complementar César dijo: “Cuando se recupere Falcao ya el Galatasaray estará eliminado de la Champions League".

En otra parte del programa, César y Óscar hablaron de la polémica que generó para algunas personas la convocatoria de Steven Alzate, tocaron este tema gracias al correo de un oyente en el que señalaba que puede ser un jugador muy importante, al ser formado en el fútbol inglés, además el oyente argumentaba que no es lo mismo marcar las figuras de la Liga Águila, que marcar a las figuras de la Premier League. Sobre el tema César manifestó: “yo sigo creyendo que en el fútbol nacional hay buenas alternativas como Daniel Muñoz, aunque su lesión no le ayudó”.

En un posterior segmento, nuestros panelistas se refirieron a la convocatoria de la Selección Colombia, puesto que una oyente preguntaba si serán o no convocados, James Rodríguez y Radamel Falcao García. Sobre este tema César respondió: “La verdad es que no creo que los convoque, los partidos ya están muy encima, y no se han recuperado del todo, acá empiezo a entender un poco a Queiroz, en armar un equipo sin ellos”. Recordamos que ambos jugadores se encuentran por fuera de la última lista del entrenador portugués.

