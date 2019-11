"Con este nivel de juego será difícil ganar la Champions" Gerard Piqué

Barcelona no pudo pasar del empate ante Slavia de Praga por la fase de grupos de la Champions League, Gerard Piqué habló sobre el partido " El equipo intentó hacer el partido que nos convenía, hemos generado ocasiones de gol pero no pudo entrar la pelota y la gente quiere más".

El jugador fue autocrítico y resalto "Tenemos que resolver esta situación lo antes posible, debemos tener la cabeza fría, con este nivel de juego es difícil que nos dé para ganar la Champions. Hemos tenido tramos otras veces donde no estábamos jugando muy bien por ejemplo en la época de Luis Enrique y luego acabamos haciendo triplete".

Los hinchas cuestionan el trabajo de Ernesto Valverde quien teniendo un equipo con tantas estrellas no han mostrado buen funcionamiento colectivo y se habla de su posible salida.