Falcao se recupera de su lesión en España

El médico Yener Ince del Galatasaray habló sobre el proceso de recuperación de Falcao y dijo "Nos estamos moviendo junto el médico y fisioterapeuta en España, que lo han estado siguiendo durante 12 años" El dolor continúa por ahora, en cierto punto hay una mejora y en España continuará el tratamiento hasta el 11 de noviembre, el resto del tratamiento seguirá en Estambul".

Y explicó el motivo de llevar al 'tigre' a España "Como no puede seguir jugando con este dolor, lo hemos llevado a España y su tratamiento continúa. No estamos hablando de nada simple, Falcao necesita hacer un esfuerzo serio y con este dolor no parece ser capaz de hacerlo".

El club turco se prepara para disputar el partido ante el Real Madrid este miércoles desde las 3:00 pm y tiene la necesidad de sumar puntos si quiere avanzar de ronda.