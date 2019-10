"No hacía falta aplazar el clásico" Gerard Piqué

El jugador del Gerard Piqué habló en una entrevista para el Largue sobre el partido frente al Real Madrid que fue aplazado y dijo " No hacía falta aplazar el clásico. Yo desde que tengo sentido común, en un estadio no ha habido violencia. Ese fin de semana se jugó Espanyol vs Villareal y no paso nada".

Y agregó " Para la Liga y los clubes no era lo mejor. Creo que la Liga como competición tiene que coger el toro por los cuernos y asegurar que el espectáculo siga".

Respecto a la rivalidad con el club merengue " Siempre la he llevado al límite, a veces me he pasado, pero en el momento en el que saco la ropa de mi trabajo y paso a ser una persona de la calle, la rivalidad ya se queda ahí".

El defensor del Barcelona tiene buena relación con los jugadores del Real Madrid y aclaró " Yo me llevo fenomenal con muchos jugadores del Madrid, nunca he tenido una mala palabra y la gente me ha respetado mucho aquí en la Madrid que es algo que valoró mucho".