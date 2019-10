Preocupación en River por la preconvocatoria de Borré y Quintero

Preocupación en River Plate por la preconvocatoria de Juan Fernando Quintero y Rafael Santo Borré en la Selección Colombia que disputará dos amistosos frente a Perú y Ecuador en noviembre.

El club argentino disputará la final de la Copa Libertadores el 23 de noviembre y quieren contar con la presencia de los colombianos que son parte fundamental para Marcelo Gallardo. De quedar en la lista final de Carlos Queiroz no podrían disputar la final ya que los partidos están programados para noviembre los días 15 frente a Perú y el 19 contra Ecuador.

El técnico Gallardo se refirió sobre el tema y dijo "Es un contratiempo, el año pasado Conmebol con los dos finalistas había incidido en que las federaciones sudamericanas tuvieran en cuenta la final que se estaba jugando. Viene una fecha FIFA pocos días antes de la final y se ve que no se tuvo en cuenta.

Juan Fernando Quintero también habló y dijo " De ese tema no me atrevería a hablar, apenas salió la preselección. Sabemos lo que nos estamos jugando que es la final de la Libertadores, sabemos que para nosotros también es importante la Selección, pero tenemos las personas adecuadas que le pueden dar el mejor manejo, todavía no ha salido nada oficial y esperemos que pasen los días y ya miraremos que pasa.