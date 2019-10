El cansancio de Turbaco y la sorpresa electoral.

Turbaco, en Bolívar, tiene 69 mil habitantes y un presupuesto anual de 76 mil millones de pesos. Su calle principal, a doble calzada y bien pavimentada, llega de Cartagena, a más o menos 50 minutos de distancia, y tiene dos construcciones que resaltan, una terminada y reluciente, y otra sin terminar y con pocos trabajadores. La terminada es la estación de policía, la que está atrasada y sin fecha de entrega es un hospital. Esa obra, y la promesa incumplida de un acueducto y alcantarillado que funcione y les permita tener agua continua, pueden ser los dos ejemplos perfectos de un municipio que está cansado de las mentiras y los falsos profetas.

La consecuencia de ese cansancio de Turbaco resultó en una candidatura que, hasta hace unos años, parecía imposible. Guillermo Torres, cuyo nombre de guerra era “Julián Conrado”, El cantante de las FARC, decidió presentarse como candidato a la alcaldía de su pueblo, pero no por el partido FARC, surgido después de los acuerdos de paz firmados en el 2016, sino por la UP y Colombia Humana, la organización encabezada por Gustavo Petro.

Torres, que camina por su pueblo con una guitarra, unos zapatos viejos y dos mochilas, supo desde el día que se firmaros los acuerdos que el nombre de FARC no le ayudaba en sus aspiraciones políticas, y que, si el nombre no servía, había que cambiarlo. Por eso, por pragmatismo político, decidió presentar su candidatura por otros partidos y no por el de FARC. El pueblo, Turbaco, un poco más fresco que Cartagena por su altura, está inundado de publicidad política. El candidato que tiene menos vallas es Torres, pero tampoco las necesita.

Le puede interesar:

Registraduría: El domingo a las 5 pm conocerán primeros datos de elecciones

Fiscalía anunciara capturas de candidatos por delitos electorales

El recuerdo que de él tienen muchos pobladores mayores de 40 años es el de un cantante y compositor que decía, desde los 70, muchas verdades. En 1973 compuso y cantó por su pueblo La volqueta, la historia repetida de un robo que no se detiene. Solo 11 años y canciones después, Torres dejó su pueblo y se fue para las FARC. Era la época de los asesinatos de miembros de la Unión Patriótica. Estuvo en la organización hasta el día que se firmaron los acuerdos, y volvió a Turbaco a hacer pedagogía sobre lo que se firmó.

Hasta la elección del 2015 los que mandaban eran los políticos de siempre: Daira Galvis, el representante Silvio Carrasquilla, el mismo del burro a Barack Obama cuando visitó Colombia en 2012, los Blel y, sobre todo, Alfonso Hilsaca, el turco, dueño de los deficientes servicios públicos del pueblo. Contra ellos, que gobiernan Turbaco desde hace décadas, está enfrentado Torres, que no tiene experiencia en la administración pública, pero que dice conocer mejor que nadie los problemas de su tierra, que lo vio nacer y componer sus primeras canciones.

Cuando sale a la calle es saludado por los mototaxistas, los vecinos de las tiendas y las casas y los caminantes que se encuentra en las esquinas. Es evidente el cariño que le tienen y lo poco que les importa que haya estado en filas guerrilleras. Una señora que votará por él decía a este reportero que “siempre lo hemos visto como una persona sencilla, que cantaba en las esquinas, que compartía con nosotros, que trabajaba en una panadería, en un taller, que estuvo siempre acá a pesar de no estar presente”.