‘‘Tanto’’ el reciente trabajo musical de Jesse y Joy junto con Luis Fonsi

“Tanto” es una canción compuesta por Jesse y Joy junto a Tommy Torres, es el más reciente sencillo de los hermanos y en esta oportunidad la interpretan junto al reconocido cantante Luis Fonsi. El video de esta canción fue producido por Jesse, Martin Terefe y Charlie Heat.



Los cantantes mexicanos han sido ganadores de 6 premios Grammy, Jesse & Joy son reconocidos en el medio por canciones como: Mañana es Too Late”, canción lanzada el abril pasado y en donde los artistas unieron esfuerzos al lado del artista colombiano J Balvin; Infinito, tema que cantaron junto al colombiano Andrés Cepeda, Corre, Me soltaste, Te esperé, Dueles, Llorar, Ecos de Amor, No soy una de ellas, Nada, Ya no quiero, Espacio Sideral, entre otras.



