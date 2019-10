Hoy El Álbum del Pulso, trae un recuerdo de un portero que llegó de Argentina al Atlético Bucaramanga y duró trece partidos con su arco invicto, no estuvo mucho tiempo en Colombia, jugó en la "B" y muy poco tiempo en la primera división. Según lo que nos cuenta nuestro historiador Guillermo Ruíz Bonilla, hubo un tiempo en el que a Guarnieri no le habían pagado su sueldo y el portero decidió irse para no regresar.