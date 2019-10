El Pulso del Fútbol, 23 de octubre del 2019

En el programa de hoy de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería, se refirieron al correo de un oyente que hablaba de la actualidad que vive James Rodríguez en el Real Madrid, el corresponsal afirmaba que el volante colombiano había tenido dos importantes oportunidades de demostrar sus condiciones en los últimos partidos y no las había aprovechado. Óscar le respondió al oyente diciendo: “Yo sigo confiando en James, me parece que está siendo mal utilizado y en una posición en la que no puede jugar con naturalidad”.

Retomando el tema de Acolfutpro, César y Óscar hablaron del cese de actividades de los jugadores profesionales de fútbol, esto debido a que se anunció de manera oficial la fecha en que los jugadores iniciarían con el paro. Sobre esto César afirmó: “El tema de los jugadores de fútbol es que tienen mucho poder sobre sus empleadores, un jugador joven hace dos o tres goles e inmediatamente pide aumento. Sus agentes están constantemente pidiendo aumentos y si no hay premios no rinden”. Acolfutpro confirmo el cese de actividades a partir de la fecha 20 de la Liga Águila II.

En otra parte del programa, nuestros panelistas hablaron de la semifinal de La Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, que se jugó ayer en la Bombonera, a pesar que el partido termino 1-0 a favor del equipo Xeneize, este resultado no le alcanzó para clasificarse a la gran final continental, puesto que en la ida había perdido por dos goles a cero. Acerca de este encuentro Óscar opinó: “yo esperaba más de Gustavo Alfaro, ha sido muy defensivo y a pesar de ganar ayer de local, esta eliminación lo deja mal parado y al parecer sus minutos están contados”.

