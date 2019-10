¿Qué va a pasar con el caso de Jorge Eduardo Pizano? ¿Se reabre o no?

Se tomara la decisión de sí se desarchiva, pero en la audiencia quedaron claras varias cosas. Se consultó a la familia de Jorge enrique Pizano, a su esposa y ella manifestó que ella y su familia no tienen ningún interés en que se reabra.

La Procuraduría dijo que en la casa de Subachoque de los pisano vivian 5 personas más que no fueron interrogadas y la verdad es que la Fiscalía si las interrogó y colaboraron con la investigación. La Procuraduría no aporto nuevas pruebas y solo hipótesis investigativas. Lo que se espera entonces es que no se reabra.

