El Pulso del Fútbol, 18 de octubre del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron del partido de despedida de Ronaldinho con la camiseta de Santa Fe, en contra de Atlético Nacional y la inclusión del jugador brasileño entre los mejores futbolistas de la historia. Óscar dijo: “A Ronaldinho le faltó para acercarse a Maradona y Pelé, eso sí lo menciono sin discusión”. Ante esta afirmación César respondió: “A mí me parece que si tiene discusión, porque Ronaldinho ganó muchos más títulos que Maradona. No más que Pelé, quien tiene suficientes campeonatos del mundo a su favor”.

Otro de los temas tuvo que ver con los nuevos testimonios que ha generado la posible huelga de Acolfutpro y la reunión que se llevará a cabo el próximo lunes entre esa entidad, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol. Sobre el tema Óscar resaltó: “hay testimonios como el de Sebastián Viera, en el que dice que tiene privilegios en el Junior, pero que no todos los equipos tienen las ventajas del equipo barranquillero”. Mientras César destacó: “Yo quiero ver los testimonios de los jugadores que se sienten realmente inconformes y también los de los jugadores importantes, porque todavía no los he escuchado”.

En otro segmento del programa, nuestros panelistas se refirieron a la forma en la que se presentó ante el público la no convocatoria de James Rodriguez y Radamel Falcao García, esto debido a un correo de uno de nuestros oyentes, en el que manifestaba que no era tan malo que dichos jugadores retomaran el nivel con sus clubes, que para él lo equivocado fue como se presentó esta situación ante los medios del país. Sobre este correo César afirmó: “Esta muy bien que James se acomode de nuevo al Real Madrid, pero que nos lo digan, que no nos metan mentiras”.

