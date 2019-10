El Pulso del Fútbol, 16 de octubre del 2019

En la emisión de hoy en El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de todo lo que dejó la derrota de la Selección Colombia frente a la Selección de Argelia tres goles por cero, muchos oyentes escribieron al respecto y hubo muchas críticas hacia el técnico Carlos Queiroz. Acerca de esto César opinó: “La gente piensa que el mundo se acabó y que Queiroz quedo en la cuerda floja, pero no, el técnico tiene cuatro años de contrato y le toca enderezar el camino”.

Le puede interesar también: 40 excombatientes de las Farc estuvieron alentando a Nacional

En otro segmento del programa César y Óscar se refirieron como tal al funcionamiento de la Selección Colombia, esto debido a que muchos de nuestros corresponsales cuestionaron la titularidad de Johan Mojica y de Luis Manuel Orejuela, además varios de los que escribieron, criticaron la función que cumplieron estos dos jugadores en el encuentro frente al campeón de África. Sobre esto César manifestó: “Ayer no perdimos ni por Orejuela ni por Mojica, creo que ellos sacaron mejor calificación habiendo perdido el examen al igual que el resto de los jugadores”.

Le puede interesar también: ¡El guardián del arco! Franco Armani cumple 33 años

En otros temas nuestros panelistas también hablaron de la situación de Acolfutpro y la posible huelga en la que vienen trabajando ya hace unas semanas, esto debido a que hay diversidad de opiniones con respecto al tema y esta polémica aún no tiene un punto final. Sobre este tema Óscar afirmó: “para mí, ese partido lo está perdiendo Acolfutpro por no saber hacer las cosas y se podrían meter en líos si llegan a hacer un paro o una huelga, porque el sindicalismo sectorial no existe en Colombia”.

Le puede interesar también: Hoy se definen los finalistas de la Copa Águila en Ibagué y Medellín

No olvide escuchar el audio del programa.