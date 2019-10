'Cucho' Hernández reveló que jugó el Mundial sub-20 lesionado

El jugador colombiano 'Cucho' Hernández habló sobre su lesión y aclaró que tuvo que jugar el Mundial sub-20 de Polonia con un desgarro en el isquiotibial. Hernández escribió en su red social " Mi lesión se ocasionó una semana antes del mundial, fue un desgarro en el isquiotibial y necesitaba mucho reposo, pero en tan pocos días era imposible recuperarme al 100%, así que jugué lesionado".

El 'Cucho' aclaró "Nunca fui obligado a jugar por parte del cuerpo médico y el técnico de la Selección. Todo fue por voluntad propia, estaba muy ilusionado de representar al país que tanto amo y llevarlo a lograr algo muy importante en la competición".

El jugador reconoció que cometió un error "Esto me queda de enseñanza que cuando el cuerpo dice no.. es no, agradezco a todos por los mensajes de apoyo estaré muy pronto en las canchas".