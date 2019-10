El Pulso del Fútbol, 14 de octubre del 2019

En el programa de hoy en El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de la situación de Millonarios y los hechos que han llevado al equipo embajador a descender tres posiciones en la tabla de la Liga Águila II. Acerca del equipo capitalino César manifestó: “Ninguno ha rendido a satisfacción y eso no es culpa de Pinto, los jugadores no están rindiendo y la defensa es un desastre”. El equipo de Jorge Luis Pinto, acumula cuatro partidos sin ganar y se encuentra en el séptimo lugar de la clasificación general.

En otro segmento del programa César y Óscar hablaron del partido que disputó la Selección Colombia en Alicante contra la Selección Chilena, algunos de nuestros oyentes escribieron al correo del programa manifestando su conformidad con el planteamiento de Carlos Queiroz y varios dicen que es bueno no depender de algunos jugadores. Acerca de esto Óscar afirmó: “Acá no cuestionamos el conocimiento de Queiroz, acá criticamos es que diga unas cosas en las ruedas de prensa y haga otras”.

Nuestros panelistas también se refirieron al partido contra la Selección de Argelia, que jugará la Selección Colombia mañana a las dos de la tarde en El Estadio Pierre Mauroy ubicado en Lille, Francia. Sobre la preparación de la tricolor César opinó: “Yo pienso que vamos a enfrentar el campeón africano, un equipo que no pierde hace un año, me parece que Queiroz no puede hacer muchos cambios”, refiriéndose al partido contra Venezuela en el cual realizo un cambio casi completo de la nómina que jugó con Brasil.

