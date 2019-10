Mi Banda Sonora con Juancho Valencia

Juancho Valencia compositor y arreglista colombiano, a sus ocho años ya componía sus propias piezas musicales entre salsa, bambucos y pasillos.

Aunque su infancia estuvo rodeada de violencia, siempre supo que la música lo llevaría a las buenas ideas por eso desde hace 20 años hace parte de la agrupación musical Puerto Candelaria, una explosión de sonidos que han traspasado fronteras a ritmo de música, teatro y danza.

Puerto Candelaria es una agrupación independiente, ha recorrido más de 80 países alrededor del mundo Sur América, Norteamérica, Europa y parte de Asia.

Conozca las canciones que han marcado la vida del compositor y arreglista más importante del país que obtuvo dos nominación al Latín Grammy al Mejor productor y una al Grammy Anglo.

Morena consentida - Los Blanco

Momposina - La sonora Matancera

Vals en do sostenido menor - Federico Chopin

Fight for your right - Beastie Boys

Concierto para metales - Irakere

Colombia conection - Aterciopelados

La chiva - Antonio Arnedo

Un Tom - Caetano Veloso

Proceso - Puerto Candelaria

Pa´ que no me molesten - La República

Llegó la banda - Puerto Candelaria

Nochecita - Mayte Hontelé & Herencia de Timbiquí

Amor y deudas - Puerto Candelaria

Adio Kerida - Jaramar

El Siete manes - Edson Velandia