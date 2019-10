MinEducación: Le hemos cumplido a los estudiantes

La ministra de Educación María Victoria Angulo, aseguró que el gobierno sí le ha cumplido a los estudiantes dentro de los acuerdos que pactaron recientemente.

“No se puede decir que nos ha faltado voluntad política, ha habido compromiso, los recursos se han venido ejecutando, pero hay procesos administrativos y fiscales que no se pueden obviar”, señaló la ministra en diálogo con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

Agregó que al cerrar la vigencia fiscal del año anterior no hubo saldo para retribuir como había quedado acordado con los estudiantes, pero que se logró encontrar una partida presupuestal de 78.000 millones de pesos que fueron destinados a Colciencias.

Por último, recordó que el sector de educación tiene una partida de 4.5 billones de pesos y que se debe auditar con todos los mecanismos posibles esos recursos.