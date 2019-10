Caso Álvaro Uribe: los desafíos para la justicia

Este martes se desarrolló la indagatoria del senador Álvaro Uribe ante la recién creada Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en medio de manifestaciones en favor y en contra del ex presidente.

La comparecencia de Uribe ante un grupo de magistrados se llevó a cabo en la mañana y en la tarde para atender un extenso interrogatorio de al menos 280 preguntas relacionadas con una presunta manipulación de testigos que podría derivar en los delitos de soborno y fraude procesal.

En julio de 2018 el entonces magistrado José Luis Barceló, de la Sala Penal, consideró que había elementos para investigar a Uribe por soborno y fraude procesal.

Lo que se busca es determinar si tiene solidez la acusación de que el senador habría intentado incidir para que el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve se retractara de las acusaciones que le hizo de tener vínculos con la creación de grupos paramilitares en Antioquia.

Todo el partido rodeó a Uribe desde muy temprano con marchas y una misa. El gobierno también se pronunció. El presidente Iván Duque les dijo a los medios: "Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe en una palabra: honorabilidad".

La vicepresidenta Marta Lucía Ramirez dijo dar fe de “su compromiso con el estado de derecho, su trabajo infinito al servicio de Colombia y su conducta veraz”.

Defensa del sistema

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla dijo en Hora 20 que estamos en un problema grave con la crisis de la prueba testimonial en los procesos judiciales. E hizo un llamado a dejar que la justicia actúe y confiar en el sistema de justicia.

Consideró importante la actitud del ex presidente Uribe “de ir humildemente, dar la cara y sentarse delante de unos magistrados”.

Luis Felipe Henao, abogado y columnista, al comentar la diligencia ante la Corte y los desafíos del proceso, dijo en el debate que no se pueden seguir filtrando pruebas a los medios y hay que evitar caer en la mediatización.

“Entre más garantías, mayor respaldo va a tener la Corte frente a cualquier decisión”, precisó.

Enfatiza en que hay que privilegiar la institucionalidad y que no se puede generalizar en las acusaciones contra la corte.

Rafael Nieto, abogado y ex viceministro de Justicia, también afirmó en el debate que sea cual sea la presión externa, los jueces deben fallar en derecho y no de otra manera, porque si es así no merecen ser jueces ni magistrados.

Lariza Pizano, politóloga y analista, cuestionó declaraciones de voceros del gobierno respecto a la indagatoria de Uribe, en especial las de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que calificó retadora frente al sistema de justicia.

En su ponderación de lo que fueron las manifestaciones este martes, puso de presente que no se incendió el país como lo vaticinaban algunos.