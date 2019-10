Rafael Nieto, abogado y ex viceministro de Justicia, también afirmó en el debate que sea cual sea la presión externa, los jueces deben fallar en derecho y no de otra manera, porque si es así, no merecen ser jueces ni magistrados.

Precisó que la de este martes no era una manifestación contra el sistema de administración de justicia sino de apoyo al presidente Uribe.