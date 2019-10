Esto dijo Guardiola sobre Marcelo Gallardo " Lo que ha hecho en River es increíble, a nivel de consistencia y de resultados. Estamos nominados tres entrenadores a mejor del año y no está el nunca".

El técnico del Manchester City mostró su descontento porque Gallardo no fuera nominado a los premios 'The Best' y dijo " Parece solo existe Europa , no entiendo porque no esta entre los mejores entrenadores del mundo". Y dejó claro que le gustaría enfrentar algún día el equipo de Gallardo.