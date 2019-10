Abogado de Merlano: Siempre manifestó el interés de buscar reducir la pena

El abogado de Aída Merlano, Vladimir Cuadros, aseguró que la excongresista no asumirá todos los riesgos jurídicos que se le vienen tras la fuga que protagonizó en los últimos días, además señaló que en varias reuniones que sostuvo con Merlano, siempre se manifestó el interés de buscar alternativas para reducir el tiempo de la pena.

“Fue una decisión personal de ella y va a tener que enfrentar las consecuencias jurídicas que ello le presenta (…) En las reuniones que tuvimos en el penal ella estaba muy confundida por la noticia del tiempo de la pena, sin embargo, la decisión que tomamos era la de apelar. Identificamos en el contenido de la sentencia que había algunos puntos que se podían atacar y albergamos judicialmente en la esperanza que la sentencia pudiese ser objeto de una modificación favorable para ella”, indicó Cuadros.

Así mismo, el abogado afirmó que siempre trató de venderle la idea de confiar en la administración de justicia y reiteró que no conoció amenazas directas contra la excongresista.

“Desconozco de la existencia de amenazas reales en contra de ella, nunca me alertó sobre alguna posibilidad similar, preferiría pensar y confió en que no se trata de eso y que no hay ningún interés oscuro detrás de este punto”, puntualizó.

