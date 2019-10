El Pulso del Fútbol, 2 de octubre del 2019

En la emisión de hoy en El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de la convocatoria que presentó el técnico Carlos Queiroz para los amistosos frente a la Selección de Chile el 12 de octubre y la Selección de Argelia el 15 de octubre, que se jugarán en España y Francia respectivamente. Sobre la convocatoria César manifestó: “El profesor Queiroz tiene que explicar la situación de James y de Falcao, porque al parecer está a gusto jugando sin estos dos referentes de la Selección”.

Otro tema que tocaron César y Óscar fue la semifinal de la Copa Libertadores de América, que se jugó ayer entre River Plate y Boca Juniors. El equipo millonario ganó con marcador de dos goles por cero y se acerca a la final del torneo continental. Sobre el partido Óscar afirmó: “River ganó bien, y Boca tendrá que arreglar muchas cosas si quiere darle vuelta al resultado, ya hay muchas críticas hacia Alfaro por el juego que mostro el Xeneize”, además se refirió a la ausencia de Rafael Santos Borré en la convocatoria de la Selección Colombia.

Volviendo al torneo local, nuestros panelistas hablaron de algunos de los escándalos que rondan al Deportivo Pasto y las acusaciones sobre fiestas con licor de algunos jugadores en días anteriores a sus compromisos deportivos. César se refirió a esta situación y dijo: “Yo también he comprado licor, pero no consumo licor y a veces toco instrumentos en la casa, pero no necesariamente estoy de fiesta, eso es un tema interno del Pasto y deben manejarlo”. Por su parte Óscar si recomendó a los directivos del pasto investigar la situación.

