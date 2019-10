Procuraduría pedirá se reabra el caso por la muerte de Alejandro Pizano

Maria Carolina Pizano hija de Jorge y hermana de Alejandro al conocer la noticia trino ayer lo siguiente “Fernando Carrillo espero que esto sea mentira porque una de las personas que quiso acabar con el buen nombre de mi papa fue usted”

A la reacción de la periodista Maria Ximena Duzan que dice que esta es una noticia alentadora replica Maria Carolina “no no lo es… Como hija y hermana me rompe el corazón, además el señor Carrillo no es un buen hombre intento acabar con el nombre de mi papa.

A juzgar por ellos no les gusta y lo único que quieren es que los dejen superar su duelo. El procurador lamenta el dolor de la familia pero es una decisión de un procurador judicial que él no puede impedir. Para ese procurador existieron muchas inconsistencias y ligereza en el archivo de ese caso.

