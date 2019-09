Conozca qué es la infoxicación y cómo evitarla

Actualmente en el mundo digital las personas pueden encontrar infinidad de información sobre cualquier tema en particular, sin embargo es tanta la información que se adquiere en el transcurso del día que es difícil digerir todos los temas.



La infoxicación hace referencia a todos los medios digitales que constantemente bombardean información: blogs, redes sociales, buscadores, revistas digitales, etc. Es tanta la información adquirida que puede llegar a generar angustia, nerviosismo, malestar por ende colapsar por no saber por dónde empezar a organizar esos datos adquiridos.

Para mejorar esta incómoda situación es importante buscar una solución como: Filtrar los contenidos, no estar pendiente constantemente de las actualizaciones de todos los blogs o periódicos digitales, elimine a aquellos amigos que sólo hablan de asuntos que no son de su interés o que hacen spam de un producto, busque fuentes de calidad de información, entre otras cosas.

