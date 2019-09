Mi Banda Sonora homenaje a Luis Ospina

El director y productor de cine colombiano Luis Ospina, es considerado uno de los pioneros del desarrollo cinematográfico colombiano, desde niño estuvo rodeado por apartaos y exhibición cinematográfica.

Luis Ospina en los años 70s junto a sus amigos Carlos Mayolo, Andrés Caicedo, y Ramiro Arbeláez crearon el Cine Club de Cali y la revista “Ojo al cine”.

Realizó más de 30 películas entre las que se destacan “Acto de Fe”, “Agarrando Pueblo”, “Andrés Caicedo, unos Pocos Amigos”, “Autorretrato Póstumo de Lorenzo Jaramillo”, “La Desazón Suprema, retrato Incesante de Fernando Vallejo” y “Todo Comenzó por el fin”.

Recordaremos la vida de Luis Ospina como una obra maestra de frases y anécdotas memorables que siempre retumbaran en amigos, familiares y admiradores.

Conozca la lista de canciones que marcaron la vida de uno de los pioneros del desarrollo cinematográfico colombiano.

What'd I Say - Ray Charles

My Hometown - Paul Anka

Just in Time - Nina Simone

House of the Rising Sun - The Animals

The Last Time - The Rolling Stones

Walkin´ Blues - Paul Butterfield Blues Band

The Whiter Shade of Pale - Procol Harum

Astral Weeks - Van Morrison

I Love You More Than You Ever Know - Blood, Sweat & Tears

White Rabbit - Jefferson Airplane

Like a Rolling Stone - Bob Dylan

Just the way it is -The Rembrandts

Take a Walk on the Wild Side - Lou Reed

Tainted Love - Soft Cell

Rebel Yell - Billy Idol