Así se mueven las tendencias para la alcaldía de Bogotá

De acuerdo con el metaanálisis de la firma consultora Infométrika Ltda., que recoge todas las encuestas divulgadas entre el 6 de agosto y el 26 de septiembre los resultados de la intención de voto son los siguientes:

Claudia López, 28.9%; Carlos Galán, 25.5%, Miguel Uribe, 14.3%; Holman Morris, 12.6%; voto en blanco, 11.3%, e indecisos, 7.5%.

Infométrika usó las 10 encuestas publicadas desde el 6 de agosto y les aplicó las técnicas de la estadística, en este caso el metaanálisis, a las mediciones que suman 18.546 respuestas de entrevistados sobre su intención de voto. El trabajo de nuestro aliado incluye la última encuesta Yanhaas para La República, RCN Radio y TV, la FM, el País y El Colombiano.

En un ejercicio de escenarios, el optimista y el pesimista, para cada uno de ellos, estos fueron los resultados:

Para Claudia López, el escenario de optimismo es de 31.3% y el pesimista, 26.4%.

Para Carlos Galán, el escenario de optimismo es de 28.1% y el pesimista, 23%.

Para Miguel Uribe, el escenario de optimismo es de 16.3% y el pesimista, 12.4%.

Y para Holman Morris, el escenario de optimismo es de 14.3% y el pesimista, 10.8%.

Los indecisos, según este ejercicio, son 7.5% y el voto en blanco, 11.3%.

¿Qué es?

¿El metaanálisis electoral es una técnica que permite usar la información existente de las encuestas electorales hechas por firmas reconocidas por el Consejo Nacional Electoral. Pero el metaanálisis electoral no es un pronóstico.

Infométrika es una empresa registrada en el Consejo Electoral, dirigida por los estadísticos Javier Acosta, Denis López y Alexis Maluendas.

Esta firma ha sido consultora en diseños de muestreo y analítica para empresas de encuestas y mercadeo y socia permanente de las Universidades Nacional y del Rosario y de Fedesarrollo en proyectos con alto componente de análisis de data.

La próxima semana, presentaremos el metaanálisis o consolidado de otras capitales del país, es decir Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

Ficha del MetaAnálisis Electoral - Bogotá 2019

● Persona que encomendó: Caracol Radio en Alianza con Infometrika SAS.

● Fuente de financiación: Autofinanciado por Infométrika SAS

● Fuentes de información: Diez (10) encuestas publicadas entre el 6 de agosto y el 26 de septiembre del 2019 de Seis (6) firmas encuestadoras que reportan al CNE

● En total 18.546 respuestas de entrevistados a la intención de voto, conforme a las fichas técnicas de las encuestadoras.

● Los márgenes de error: No aplican

● Método: MetaAnálisis con mayor ponderación a encuestas más recientes, de mayor acertividad en las elecciones presidenciales y con aplicación presencial-

● Este MetaAnálisis NO es una encuesta más

● Este MetaAnálisis NO es un pronóstico

Links a las encuestas:

• DATEXCO COMPANY S.A

• YANHAAS

• GUARUMO, ECOANALÍTICA

• CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S. A.

• INVAMER S.A.S.

• DATEXCO COMPANY S.A

• CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S. A.

• YANHAAS