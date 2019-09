El Pulso del Fútbol, 27 de septiembre de 2019

En la emisión de hoy de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre si se deben sancionar los estadios donde ocurran hechos violentos, o si se debe sancionar directamente a quienes cometen las agresiones, específicamente en el caso del cuchillo que le lanzaron a David Macalister Silva en el Atanasio Girardot. Acerca del tema César afirmó: “Yo sí creo que, por haber identificado al agresor, debería ser el mismo quien cargue con las consecuencias”. Y aclaró que las autoridades serán quienes tomen estas decisiones.

Otro tema del que hablaron César y Óscar tuvo que ver con el partido de Millonarios contra Alianza Petrolera por la fecha trece de la Liga Águila, en el cual el equipo embajador se quedó con los tres puntos, con marcador de dos goles por uno. Sobre este encuentro Óscar manifestó: “yo pienso que el primer tiempo fue mejor para Millonarios que el segundo y que a Alianza le faltó exponer un poco más cuando el partido iba 2-1 y tenían posibilidades de empatar”, con este resultado el equipo de la capital queda segundo en la tabla de posiciones, a un punto del líder que sigue siendo Alianza Petrolera con 27 puntos.

Además opinaron sobre la decisión del entrenador de la Selección Colombia Carlos Queiroz, de no incluir a Juan Fernando Quintero en la lista de pre convocados, para los partidos amistosos de octubre. César dijo: “el tema no es llamar al jugador, el tema es que es una lista de 37, que es básicamente la pre selección para la Copa América y uno supone que tiene que estar Quintero”. Por su parte Óscar complementó: “si Quintero no está, no se puede pensar en él”.

