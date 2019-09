Dany Rosero: “No he tenido conversaciones con ningún otro equipo”

Previo a la semifinal de la Copa Águila frente al Deportes Tolima un rumor anduvo por las toldas del Deportivo Cali, rumor el cual involucraba a uno de los jugadores que más minutos ha sumado en este semestre, Dany Rosero.

Sobre esto el VBar habló con el defensa central sobre qué tan cierto era su no renovación con el club ‘azucarero’ y su vinculación para el próximo año con el Junior de Barranquilla “No he tenido conversaciones con nadie, solamente he estado con Cali, concentrado, ayer fui a entrenar, cumplí la jornada como siempre".

Sobre lo que realmente sucedió, el jugador explicó “"Tuve un mal día como cualquier jugador, no es rebeldía, pedí disculpas de la mejor manera, no insulté al profesor, ni a los compañeros, no creo que eso pase a mayores".

Dany Rosero aseguró además sentirse a gusto en el Deportivo Cali pues están peleando un cupo a la final de la Copa Águila y se encuentra entro los 8 mejores de la Liga.