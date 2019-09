El Pulso del Fútbol, 24 de septiembre del 2019

En el programa de hoy en El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de los resultados de los premios The Best y las discusiones que se han generado en torno a el galardón, que en esta edición lo recibió el argentino Lionel Messi. Para algunos de los oyentes que nos escriben al correo, no fue justo el premio para el “10” del Barcelona, para responder a estos planteamientos César dijo: “Esos premios se han convertido en un amiguismo, el amigo vota por el amigo” y puso varios ejemplos de las votaciones de algunos jugadores.

Otro de los temas de los que hablaron César y Óscar en el programa fue la venta de la boletería para la final de ida de la Liga Águila Femenina, que se jugará hoy en El Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, esto debido a que hasta el momento se han vendido un poco más de 8.000 entradas que en comparación con la final pasada no alcanza a ser ni la mitad de los asistentes. Sobre esto César manifestó: “Con las presiones que ejerce el fútbol femenino, el boom que ha tenido y las 33.000 personas que metió en El Campin la final pasada yo esperaría que fuera mejor la asistencia”.

En otro segmento del programa Óscar propuso una versión “criolla” de los premios The Best, en esta gala imaginaria la mayoría de los premios se los llevo Alianza Petrolera. César eligió como mejor técnico a César Torres, como mejor arquero eligieron a Ricardo Jerez, el premio a mejor afición estuvieron de acuerdo que fuera para la hinchada de Independiente santa Fe; porque según explicaron ellos, alentaron a su equipo en los momentos difíciles. Además, acordaron que el mejor jugador de la Liga Águila II fue Germán Ezequiel Cano, por su campaña en Independiente Medellín.

No olvide escuchar el audio del programa.