Conozca las terapias del amor

Hace 25 años la psicóloga Chiquinquirá Blandón pasaba por una situación difícil con respecto al amor y como psicóloga pensó en alguna estrategia que la ayudara a salir de esa situación y fue cuando escribió el libro, Manual para Desenamorarse, el libro fue todo un éxito y a partir de ese momento decidió ayudar a otros y creó la Clínica del Amor.

“Cuando nos enamoramos pensamos simplemente que es sentirnos atraídos por alguna persona, pero el tema es mucho más complejo, cuando tenemos una relación también están en juego nuestras memorias del pasado, desde la concepción hasta los tres años de vida además de todas las experiencias vividas en nuestras relaciones, todo ello marca nuestra vida afectiva”, explica la psicóloga.

“La persona que está a mi lado se vuelve un “disparador” de los problemas que yo no he resuelto, palabras más palabras menos, el problema no es el otro, soy yo”; uno debe estar sano para amar. Nuestros comportamientos hacen parte de ese pasado”, agrega La directora de la clínica.

Las Terapias para mejorar el tema del amor pueden variar de 6 a 12 sesiones en promedio y aquellos que ya tienen trauma necesitan al menos 24 sesiones.

Hasta la clínica llegan personas que se sienten heridas, personas que no logran amar, algunos que viven relaciones de violencia, aquellos que son posesivos, celosos o sus parejas lo son. En promedio 40 % hombres y 60 % mujeres, los dos consultan por igual los mismos temas.

El Amor

La gente confunde el amar con el estar enamorado. Las personas enamoradas tienen disparada la dopamina, por eso se sienten tan cómodos

Pero el amor es más que la segregación de la dopamina, el amor es conexión con la otra persona, es compromiso, compartir, hacerla feliz y aceptarla tal y como es.

Cuando se desea entablar una nueva relación se debe tener claro que el sexo no es la prioridad, este llegará cuando se tiene un compromiso claro. La sexualidad no solo es del cuerpo es del erotismo del corazón.

En el amor, no se busca la persona adecuada sino, ser la persona adecuada para la otra persona.

Si uno se encuentra con alguien que aún no resuelve cosas del pasado es mejor dejar esa relación.

Detalles del amor y de la clínica del amor con la Psicóloga Chiquinquirá Blandón, Directora, creadora fundadora de la Clínica del amor en el Sabor de Colombia de Caracol Radio.