Mi Banda Sonora con Camilo “Piyo”

Camilo “Piyo” Jaramillo el cantante de la icónica banda de rock y pop Compañía Ilimitada, con su amigo Juancho empezó a componer canciones después de clases. Por otro lado, su padre le regaló su primera batería por ocupar el tercer puesto en su curso.

Piyo junto a su amigo Juancho crearon la banda “Compañía Ilimitada”, se destacó por ganar concursos musicales conocidos como “murgas”, además fueron la primera banda en presentarse en un programa de televisión en vivo.

Esta banda tuvo éxitos como “La calle”, una canción inspiradora en momentos difíciles que vivía Colombia en los años ochentas.

Conozca la lista de canciones que marcaron la vida del canatante “Piyo” Jaramillo.

Lets twist again - Chubby Checker

I saw her standing there -The Beatles

Yo soy aquel - Raphael

Rocket man - Elton John

Money - Pink Floyd

Mundo de imágenes - Compañía Ilimitada

Still you turn me on - Emerson Lake & Palmer

Magneto & Titanium man - Paul McCartney & The Wings

School - Supertramp

Sevilla-Miguel Bosé

La grasa de las capitales-Seru Giran

Don´t stop believin´- Journey

Everybody wants to rule the world -Tears for Fears

Linea y 6 - Piyo

Tarde o temprano -Tommy Torres

Human -The Killers

Viva la vida - Coldplay

Under pressure - Queen & Bowie

The book of love - Peter Gabriel