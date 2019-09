Abusos y excesos con la Unidad Nacional de Protección

Los congresistas deberían preguntarse si realmente necesitan 2 carros blindados, todos con excepción a los representantes de Cundinamarca tienen 2 vehículos. Muchos ex funcionarios que ya no tienen ningún peligro deberían seguir el ejemplo de Ramiro Bejarano ex director del DAS columnista que no lo acepto el esquema.

Actualmente 180 periodistas son protegidos por la unidad usando 259 hombres, 68 carros blindados, 45 carros simples, 141 chalecos y 138 celulares sin contar los viáticos y la gasolina.

Le puede interesar: Jefe del sindicato de UNP le quitaron el carro