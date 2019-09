Artbo celebra sus 15 años con arte de 17 países

Obras de arte de 67 galerías provenientes de 17 países las que los visitantes de Artbo 2019 podrán apreciar desde este 19 de septiembre hasta el 22 en el gran salón de Corferias.

María Paz Gaviria en LO MÁS CARACOL resaltó que la celebración de los 15 años estará marcada por los invitados que asisten y son emblemáticos en sus sectores. Se destacan también 5 propuestas curatoriales como parte de las secciones Proyectos, Referentes, Libro de Artista, Articularte y Artecámara.

Para este jueves, primer dia de Artbo, la programación está asi:

2:00 p.m. – 3:30 p.m.

15 AÑOS DE REFERENTES

El Foro inaugural plantea un diálogo multigeneracional en torno al concepto de «Referentes» en el arte.

Beatriz González (artista), Nicolás Paris (artista) y Adriana Martínez (artista y Cofundadora de Nuevo Miami). Modera: Krist Gruijthuijsen (Curador de la sección Referentes 2019 y Director del KW Institute for Contemporary Art, Berlín).

3:45 p.m. – 5:15 p.m.

15 AÑOS DE COLOMBIA EN EL PLANO INTERNACIONAL

Discusión en torno a la internacionalización del arte colombiano en los últimos años y las iniciativas que lo han catalizado.

Ana Sokoloff (Socia fundadora, Sokoloff+associates, Nueva York), Luis Javier Castro (coleccionista) y León Tovar (Director, Leon Tovar Gallery, Nueva York). Modera: Alejandro Santos (Director, Revista Semana). *Con el apoyo de Revista Semana

5:30 p.m. – 7:00 p.m.

COULD HAVE, WOULD HAVE, SHOULD HAVE: 15 AÑOS DE COLECCIONISMO DE ARTE LATINOAMERICANO

Este diálogo articula distintas visiones sobre lo que significa coleccionar arte latinoamericano y las recientes iniciativas que han surgido para impulsarlo. Ella Cisneros (coleccionista), Celia Sredni de Birbragher (coleccionista y Directora de ArtNexus) y Catherine Petitgas (coleccionista) en conversación con Tiqui Atencio (coleccionista).

7:15 p.m.

PREMIO ARTECÁMARA 2019

Apoya El Tiempo y Alcaldía de Bogotá

Otorga 4 residencias a artistas participantes en la sección. Las residencias son: Beca Flora ars + natura, Residencia En Bloque ARTBO – Instituto Distrital de las Artes, Residencia Lugar a Dudas y Residencia La Usurpadora.