El Pulso del Fútbol, 18 de septiembre del 2019

En el programa de hoy en El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron del desempeño de los equipos europeos ayer en la primera jornada de la UEFA Champions League, uno de los partidos más comentados fue el del Barcelona contra el Borussia Dortmund. Acerca del encuentro Cesar afirmó: “Ayer el Barcelona jugó muy mal Óscar contra el Borussia, me sorprende que se vio flojo y no entiendo como deja Valverde por fuera a Rakitic y a Vidal” el partido termino en empate 0-0 en el Signal Iduna Park de Alemania.

Siguiendo en el tema de la UEFA Champions League César y Óscar hablaron del partido que hoy enfrentará al Real Madrid del Colombiano James Rodriguez con El Paris Saint-Germain que no tendrá en la cancha a Neymar, Mbappe y Cavani y se disputará en el Parque de los Príncipes, el volante cafetero fue anunciado como titular en la previa al partido. Sobre esto Óscar opinó: “Como ha cambiado lo que piensa Zidane de James últimamente si no es porque lo estoy viendo y oyendo no lo creería”.

Para retomar la Liga Águila nuestros panelistas hablaron del liderato de Alianza Petrolera que se mantiene en el primer lugar de la competencia luego de ganarle como visitante al Deportivo Cali ayer en el estadio de Palmaseca sobre este encuentro Óscar manifestó: “Ayer vi salir al equipo de Alianza petrolera y no me parecía estar viendo un líder, pero después de los primeros cinco minutos el equipo demostró porque son líderes” y complementó diciendo que el técnico Cesar Torres está haciendo un gran trabajo.

