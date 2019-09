El primer stand up no comedy sobre prevención de drogas llega a Bogotá

Cecilia Bosso es asesora, consultora y terapeuta en entidades internacionales de Perú, Argentina y Colombia, sobre temas de adicción. La escritora argentina además abrió un canal de youtube, Besso Cecilia, en el que hace constantemente reflexiones y enseñanzas para sus seguidores respecto a al tema.

Con el ánimo de llegar a más personas y concientizarlas frente al tema, la autora llega a Colombia por primera vez a presentar oficialmente su libro ‘Esto le puede pasar (también) a usted’, un escrito que aborda todo sobre el consumo de drogas y cómo abordar el tema si un familiar las consume.

Cecilia Bosso cuenta con el Stand Up no Comedy ‘Porque en la vida… no todo es un chiste y esto le puede pasar también a usted’, en donde aborda, de manera desprevenida, este tipo de problemáticas comunes en la actualidad.

El lanzamiento oficial del libro se realizará este miércoles 18 de septiembre, a las 6:00 p.m. en la embajada de Argentina en la cra. 11b No. 97-56, si desea asistir debe realizar un registro previo.