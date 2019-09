El Pulso del Fútbol, 16 de septiembre del 2019

En el programa de hoy de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los resultados de la fecha once de la Liga Águila. Uno de nuestros oyentes consultó sobre el rendimiento del Once Caldas contra Santa Fe, luego que el equipo cardenal ganara como visitante en el Palo Grande. Acerca del encuentro César opinó: “En partidos anteriores donde el Once Caldas jugó bien, lamentablemente no se le dio la definición de hecho el Arquero Castellanos fue figura” y aseguró que en términos generales Santa Fe ganó bien por lo hecho en los 90 minutos.

En otros temas, las ligas europeas también tuvieron acción este fin de semana y uno de los colombianos que tuvo participación fue James Rodríguez, quien jugó los noventa minutos con el Real Madrid en la victoria frente al Levante con marcador final de 3-2 a favor de los merengues. Sobre el desempeño de James, César manifestó: “James jugó todo el partido y lo hizo bien, pero cuando esté Bale disponible y Eden Hazard en buena condición física seguro le va a costar ser titular” además resaltó que el colombiano fue aplaudido por la afición del Santiago Bernabeu.

Volviendo a la Liga Águila, nuestros panelistas hablaron del partido que perdió como local Atlético Nacional contra el Cúcuta Deportivo, que se ubicó segundo en la clasificación general de la Liga Águila, luego de la victoria en el Atanasio Girardot, varios oyentes por medio del correo nos escribieron acerca del planteamiento de Juan Carlos Osorio. Óscar se refirió al técnico del equipo verdolaga y afirmó: “No hay derecho que con la nómina que tiene Nacional, a mí me gusta que ataque, pero no lo puedo aplaudir porque no se defiende bien”.

