Así llegó Medellín Formas Íntimas a la final de la Liga femenina

Independiente Medellín debutó este año en la Liga Águila femenina con un convenio que no le pudo haber caído mejor, junto el club paisa de fútbol femenino por tradición, Formas Íntimas, que contrario a su nuevo aliado, ya acumula muchos años en la escena nacional, además ya había competido en la Liga femenina profesional vinculado a Envigado.

Con una nómina de lujo, Formas Íntimas inició el campeonato con el escudo de las 'Poderosas de la Montaña', para nada una tarea fácil, pero desde el principio, se vio el potencial, en el primer partido, las 'Rojas' visitaron al Deportivo Pereira y el resultado a favor 4-1, solo fue el comienzo de lo que sería el mejor equipo de la temporada hasta ahora.

La segunda fecha las del 'Equipo del pueblo' visitaban a Once Caldas - que también jugó por primera vez este año el torneo profesional - en Manizales, allí el encuentro para las del 'Blanco blanco' fue largo y poco soportable, el partido finalizó 6-0, a favor de las de Medellín, que comenzaban a hacerse con una reputación. Y la ratificaron en la tercera jornada, venciendo dos goles por cero al equipo 'Matecaña'.

Este buen comienzo estaba a prueba, se venía en el cuarto acto un espectáculo sin precedentes, el primer clásico paisa femenino de la historia, y no solo por la implicación de jugar con su rival de patio, también porque Atlético Nacional venía de ser sub-campeón de la última Liga.

Las 'Verdes' eran locales y el partido se sentía tenso, de ida y vuelta, presión por ambos lados y minuto a minuto se inclinó, las visitantes bombardeaban con centros, remates el arco y llegadas que no lograron concretarse, finalizó 0-0 y con un sin sabor, que pasaría de amargo a dulce la jornada siguiente. El clásico se repetía y esta vez en casa de las dirigidas por Carlos Paniagua, que no querían irse con las manos vacías de nuevo y no lo hicieron, sobre el minuto 63' Paula Botero filtró un balón para Maireth Pérez, la oportunidad parecía desvanecerse tras la intervención de la portera 'Verdiblanca', pero Pérez vio su oportunidad y la tomó, clavó el balón en el ángulo desde el borde del área y le dio tres puntos y la primera victoria del clásico en la historia, a las de 'La Montaña'.

El último juego de la fase de todos ya dejaba a Medellín como favorito y líder de la reclasificación, un partido sin mayor trámite, que terminó 1-0 sobre el Once Caldas, clasificación directa al bolsillo lleno de ilusiones aseguradas con talento.

El rival que el azar le dio al DIM Formas Íntimas, fue Cortuluá, un rival duro, reacio, difícil de quebrar atrás y con gran ataque, que además, contaba en sus filas con la -todavía - goleadora del torneo, Joemar Guarecuco (7). El primer partido en Tuluá fue cerrado y cortado, sustos de ambos lados y todas las ganas de abrir el marcador se fueron a Medellín, donde el global llegaba sin goles, sin ventajas.

El grito sagrado se hizo esperar, pero abrió el camino de la victoria para las 'Rojas', fue una tarde para las de siempre, para las referentes, primero Tatiana Castañeda en el 41', luego Oríanica Velásquez en el 49' y cerró Manuela Vanegas al 89', sobre el final del encuentro un penal para las visitantes confirmaría el marcado, 3-1 y el 'Medallo' a semis, más ilusión.

Las semifinales serían más bien dos finales adelantadas, Atlético Huila, actual campeón de la Liga y de la Copa Libertadores, era el equipo a vencer y ahora sí, si había un momento de demostrar el trabajo de años y años en Formas Íntimas, los partidos en la 'Marte', los viajes pagados con esfuerzo y los títulos que nadie reconoció, era este.

El partido de ida en Neiva no fue lo esperado y la serie quedó abierta, con un gol tempranero y de pelota quieta (como más duele), Huila se llevó la ventaja y se ilusionaban con una tercera final en tres años. Pero en el Polideportivo era a otro precio,'El Equipo del Pueblo' no resignó su ilusión y sacó los años, la experiencia, las ganas, el talento y el fútbol. Cinco goles se cantaron en el segundo partido, todos de las 'Poderosas', primero un doblete aéreo de Manuela Vanegas, luego un penal de Laura Aguirre, Yisela Cuesta y Maireth Pérez cerraron una mañana histórica.

Ahora, Independiente Medellín-Formas Íntimas disputará el título de la tercera edición de la Liga Águila con América de Cali, que venció a Millonarios con un toque de drama (3-2). Estas son algunas cifras que ha dejado la impresionante temporada del equipo 'Rojo paisa':

Partidos jugados: 10

Partidos ganados: 7

Partidos empatados: 2

Partidos perdidos: 1

Goles a favor: 21

Goles en contra: 3

Diferencia de goles: +18

Goleadora: Laura Aguirre (4)

Puntos en total: 23

Puesto en la reclasificación: Primero