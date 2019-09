Yesid Lancheros, cayó de un avión a 14 mil pies de altura, su paracaídas no le abrió. En A Vivir nos contó lo que sintió en el momento exacto de su caída, quería levantarse pero no podía, empezó escupir pedacitos de dientes, quería gritar pero la voz no le salía, se dio cuenta que estaba vivo y que en algún momento alguien lo iba a auxiliar.

Día del Cooperante

10 años después de su aparatosa caída, el hombre de acero nos contó su proceso de recuperación física y psicológica, poco a poco ha retomado su vida laboral, sentimental y familiar.