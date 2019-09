Mi Banda Sonora con Andrés López

El comediante Andrés López, nació el 25 de junio de 1971 en Bogotá, Colombia, es considerado el pionero del stand up en Colombia.

Su infancia y adolescencia la vivió en el barrio Modelia al occidente de la capital. Cuando niño su profesora Maribel le inculcó el amor por la escritura y las artes escénicas, en 1990 empezó su carrera como cuentero en la Universidad de los Andes, estudió ingeniería de sistemas y trabajó en cadenas radiales.

Para el comediante el arte, es un instrumento para hacer reír a las personas y decide recopilar anécdotas para su primer stand-up “La pelota de letras” refleja gustos musicales, hobbies, muestras artísticas, entre otras de cuatro generaciones pasadas de las familias colombianas.

Conozca la lista de canciones que marcaron la vida del comediante Andrés López.

The rhythm of the night- Corona

Always on my mind - Pet Shop Boys

Get down on it - Kool & The Gang

Gosthbusters - Ray Parker Jr

You are the inspiration - Chicago

Smooth operator-Sade

Volveré - Wilfrido Vargas

De oro - La Familia André

Gitana - Willie Colón

El pescador de Barú - Los Wawancó

Abuelito dime tu

With or without you - U2