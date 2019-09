¡Calma Carmona, Por primera vez en Colombia!

Calma Carmona tiene una gama de influencias musicales, que van desde Sade Adu, Ismael Rivera y Santana incluso PJ Harvey, La Lupe, y Tina Turner. La artista ha cautivado con su música a apersonas de todo el mundo.

Es conocida internacionalmente por el potencial de su voz y por la calidad de su propuesta musical. Ha lanzado al mercado temas como: When i was your girl, Save me, Fever, Pa qué te quejas, Super sencillo, Who Knows, entre otras.

Actualmente está trabajando en su segundo disco “Calmeezy”, próximamente estará lanzando su primer sencillo “SENTIR” con un sonido fresco y contagioso que le encantará a todos sus seguidores.