"Tenemos activos para salir de la crisis, es manejable" Eduardo Méndez.

Duros momentos en lo deportivo y en lo económico vive Independiente Santa Fe por estos días. Esto debido a algunas deudas acumuladas de años atrás que se han visto reflejadas ahora en las arcas del ‘primercampeón’ según explico EduardoMéndez en el Alargue de Caracol Radio.

Le puede interesar: El colombiano que será dirigido por Diego Maradona en Argentina

“Incapacidad de pago inminente. Con los ingresos que hoy tenemos no podemos cubrir las deudas” dijo Méndez para explicar la realidad del equipo. Por ese motivo junto a los socios se acordó en la asambleaextraordinaria buscar cualquier mecanismo que saque a flote la situación económica del equipo

Sobre la supuesta propuesta para cambiar el sistema del descenso el próximo año el presidente de Independiente SantaFe dijo: “No es cierto, no lo he tocado, no lo he comentado, ni lo he propuesto a nadie”.