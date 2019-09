¿Cómo meterle inteligencia a las finanzas personales?

La inteligencia financiera no ha sido bien desarrollada en algunas familias colombianas, pues 8 de cada 10 familias no tienen la cultura del ahorro, normalmente estas personas generan un nivel de endeudamiento demasiado alto debido a que tienen créditos con entidades financieras no oficiales, lo cual genera el aumento de costos de intereses haciendo que las deudas resulten ser más costosas y como consecuencia quede sin dinero rápidamente.

Antes de saber qué hacer con las finanzas, debe entender cómo es y cómo se ha estado relacionando con el dinero, es decir debe identificar cómo actúa en el momento que lo tiene, si es impulsivo, que compra cosas sin necesitarlas; buenazo, el que piensa en la necesidad de los otros antes que las propias; el sabelotodo, el que analiza todas las posibles ofertas; el miedoso, el que lo motiva la avaricia pero nunca se arriesga; y el botarate, aquella persona que malgasta el dinero, a partir de ahí cada uno identificará puntualmente lo que debe corregir.

