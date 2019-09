El Pulso del Fútbol, 11 de septiembre del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la actuación del portero Álvaro Montero en el partido frente a Venezuela y las posibilidades que tiene el entrenador Carlos Queiroz en el arco de la Selección Colombia. César dijo “mientras estén disponibles Quintana y Chaux, Camilo Vargas no va a volver a la selección. Nadie le va a sacar de la cabeza a Queiroz que Montero es el segundo arquero”. Sobre el tema Óscar opinó “para mí, mientras Camilo Vargas esté en buen nivel es el segundo arquero, incluso por encima de Montero”.

Otro de los temas tuvo que ver con las diferencias que mostró la Selección Colombia en el partido frente a Venezuela, en relación con el nivel de juego que se alcanzó frente a Brasil. Para César “uno no puede subirse al bus de la victoria de Perú frente a Brasil, yo a usted lo escuché diciendo que el empate frente a Brasil había sido un buen resultado”. Ante esta afirmación Óscar respondió “claro que dije eso, pero es que cuando Colombia empató contra Brasil, Perú todavía no le había ganado a Brasil y por eso no podía decir eso antes”.

Además opinaron acerca de los jugadores que hicieron falta en esta convocatoria y que deben estar en futuros llamados al equipo nacional. Sobre esto Óscar destacó “la ausencia de Cardona es imperdonable y para los que dicen que Quintero, James y Falcao no hacen falta en la selección, les cuento que con lo que vi ayer, ya los quiero ver otra vez en el equipo”. Por su parte César complementó “no solo Cardona, James Quintero y Falcao, en una próxima convocatoria de pronto puede ir hasta Jarlan, ese tipo de jugadores hacen falta en este equipo”.

