Iván Arboleda: “Siempre están esperando un error para juzgarte”

Iván Arboleda es uno de los buenos arqueros jóvenes de nuestro país y el cual ha disfrutado de buenos momentos en el fútbol argentino defendiendo la camiseta del Banfield de Argentina. Estos buenos momentos fueron mientras tenía como Director Técnico a Julio Cesar Falcioni.

Su relación con el técnico saliente del ‘taladro’, Hernan Crespo, al parecer no fue lo mejor, esto dice al respecto: “Siempre trate de dar lo mejor de mí para cuando el técnico necesitara, pero no fue así. Ahora llegó una persona que me conoce”.

Sobre las críticas que recibe por redes sociales, el portero prefiere no estresarse, “Siempre están esperando un error para juzgarte”. Pero lo que sí sabe muy bien es la importancia en tener una buena comunicación con el entrenador “En esto de fútbol si no tienes confianza y el apoyo de quien te dirige estas jodido”.