‘‘Hasta viejitos’’, el reciente sencillo de Alejandro González

El nuevo sencillo de Alejandro González, “Hasta Viejitos”, es una canción planeada desde hace cinco años, en esta oportunidad el artista planeó la canción para pedirle matrimonio a su novia Manuela Cardona, luego de mucho tiempo imaginándose cómo seria, se relacionó muy bien con el reconocido cantante Carlos Vives quién le ayudó a hacer los últimos ajustes.

El video de "Hasta Viejitos" fue dirigido por Sergio De Ávila y grabado en una casa en Yerbabuena, a las afueras de Bogotá. Relata la historia de una pareja enamorada, que se visualizan juntos hasta viejitos, la sorpresa de este video llega cuando el artista, Alejandro González, le pide matrimonio en vivo y en directo a su novia Manuela Cardona, protagonista de la canción.

‘‘A mí me gusta mucho sorprenderla, me pareció muy bonito pedirle matrimonio en medio del video, yo le dije a Manuela que quería que fuera la protagonista de su canción, ella no sabía lo que iba a pasar’’, aseguró el artista.

Hasta el momento la canción cuenta con 2,438,239 vistas en YouTube, escucha la entrevista completa en el programa radial Hoy por Hoy 10am.