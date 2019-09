El Pulso del Fútbol, 5 de septiembre del 2019

En el programa de hoy en El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de los partidos que se jugaron ayer para completar las fechas de la Liga Águila y específicamente de la derrota de Millonarios ante el Unión Magdalena. Sobre el partido Óscar afirmó: “El culpable de la derrota de Millonarios es claramente Jorge Luis Pinto con esta decisión de poner suplentes”, además destacó que el equipo embajador perdió la posibilidad de ser líder del torneo por una mala decisión.

En otro segmento del programa, César y Óscar hablaron de el amistoso entre la Selección Argentina y la Selección de Chile que se jugara hoy a las 9:30 de la noche. Nuestros panelistas dieron un pronóstico a favor de la Selección Chilena que dirige el técnico colombiano Reinaldo Rueda. por su parte César habló de las declaraciones del ex técnico de Atlético Nacional, en las cuales afirmaba que Chile no tenía un goleador de treinta anotaciones por temporada y que además defendió a sus jugadores de las acusaciones de indisciplina que hicieron algunos medios chilenos.

En otros temas nuestros panelistas hablaron del planteamiento de la Selección Colombia ante Brasil, luego de revisar el posible once inicial que utilizará la canarinha; del cual afirmaron es bastante ofensivo. César Manifestó: “En Brasil no hay quien marque, a ese equipo hay que tenerle la pelota y no dejar que la agarren para poder atacar”. Óscar por si parte estima que hay salir un poco más recatados y tener cuidado con el ataque de Brasil que cuenta con Neymar, Richarlison, y Firmino.

No olvide escuchar el audio del programa.