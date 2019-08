La paz herida: ¿qué hacer?

En Hora 20 un análisis y una gran reflexión sobre los retos que se plantea ante el anuncio de un grupo de disidentes de las Farc, encabezados por Iván Márquez, de volver a las armas. Una discusión serena al cómo seguir adelante.

Desde una zona selvática y rodeado de otros disidentes como Jesús Santrich, el Paisa, Romaña, el Zarco, John 40 y el Loco Iván, Márquez anunció el comienzo de una segunda Marquetalia, sin atacar a soldados y policías, y en acciones coordinadas con el ELN. Sin secuestros, pero sí “impuestos” a los empresarios.

Alrededor de este hecho, que podría ser visto como un anuncio que hiere la paz, se han desatado una serie de reacciones que nos dan una dimensión de lo que está pasando alrededor de los acuerdos, de su futuro.

El presidente Iván Duque aseguró que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas e hizo un llamado a la unidad de Colombia. Y ofreció una recompensa de 3 mil millones de pesos por cada cabecilla.

El equipo de negociadores, con la vocería del ex presidente Santos, se pronunció para pedirle al gobierno un acuerdo con fuerzas políticas y defensores de paz para implementar el acuerdo y para que testigos internacionales del acuerdo como Felipe González y José Mujica vengan a verificar.

La JEP considero que el anuncio de Márquez y los que están con es una causal de exclusión de los beneficios de esa jurisdicción.

El partido Farc dijo que el anuncio de sus ex integrantes va “en contravía” de lo concertado en La Habana. Rodrigo Londoño le dijo en 6AM hoy x Hoy a Gustavo Gómez que la guerra no puede ser el destino de Colombia y que seguirán dispuestos a darlo todo por la paz y la justicia social.

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia rechazó y condenó enfáticamente “el anuncio del rearme de un reducido grupo de excombatientes de las FARC “.

EE.UU. por medio de Elliott Abrams, vocero para la crisis venezolana, aseguró que el ELN y las disidencias de las Farc operan en ese país con el amparo de Maduro.

El partido de gobierno a través del senador Álvaro Uribe Vélez reaccionó con esta declaracion: “Hay que bajar esos acuerdos de la Constitución, capturar a esos bandidos donde estén, recuperar esta economía, profundizar la política social y, ¡mano firme contra esos bandidos que es lo que necesita este país!”.

Los medios del mundo coinciden en enfocar sus notas destacando que el ex número 2 de las Farc vuelve a las armas. El País de España lo ve de esta manera: La “nueva etapa de lucha” de Márquez sacude Colombia.

Sin polarizar

Francisco Barbosa, alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, destaca las tareas que se están haciendo en los territorios de reincorporación y considera importante diferenciar a los que están cumpliendo de los “narcoterroristas”.

“Hay que redoblar esfuerzos para tratar, en territorios complejos como Cauca y Catatumbo que se fortalezca la fuerza pública y las “zonas futuro” para llevar inversión social”, reiteró.

Dice que el ni narcotráfico ni el terrorismo va a poner en jaque la implementación de los acuerdos.

Para el ex ministro Gabriel Silva, el regreso de un grupo de ex guerrilleros a las armas no puede haber ocurrido sin la complicidad del gobierno de Maduro en Venezuela, que, a su juicio, ha sido relevante y mantiene un diálogo abierto y permanente con esos grupos.

Dice que es una oportunidad de oro para dejar las posiciones extremistas y para que el presidente Duque sea el líder de la convergencia nacional.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, hizo desde Hora 20 un llamado a actuar con serenidad y advirtió que la decisión de los que volvieron a las armas no puede volverse a juicio a lo que pasó o no con los acuerdos de paz.

“Muchas cosas de los acuerdos se están haciendo y son complejas. Dar el debate así es justificarlos”, agregó para referirse a los que señalan al incumplimiento como razón para devolverse a la guerra.

Para el líder empresarial, el anuncio de los ex Farc ratifica una situación de facto que venía de tiempo atrás, marcada por el incumplimiento de Márquez.

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, considera clave que el gobierno lidere la unión en los territorios para el desarrollo de los acuerdos de paz con fuerza.

“El corazón del acuerdo es la paz territorial en 150 municipios. Allá hay una situación explosiva”, dijo, pero al mismo tiempo hizo un llamado a dejar el ejercicio de demostrar, unos, que no hay implementación ,y el gobierno a mostrar cifras

Además de rechazar la decisión de Iván Márquez, advierte que la modalidad operativa que plantea puede escalar en más violencia.

Según Victoria Sandino, senadora del partido Farc, siempre se tuvo presente que Iba a ser difícil volver los acuerdos de La Habana una política de Estado y pese a eso, Márquez era de los más convencidos.

La ex combatiente afirma que la de Márquez y la de todos los que están con él es una posición equivocada.

Asegura que ahora el primer llamado es a que el Presidente asuma el liderazgo que necesita Colombia para afrontar las necesidades del Acuerdo. “Nosotros seguimos comprometidos con la paz”, dijo.