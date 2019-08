¿Molestias por acusaciones?

Y no es para menos…han hecho un proceso transparente…se convoca a que se inscriban quienes quieran, se les hace un examen de conocimientos y ahora resulta que tienen que salir a negar que no han recibido regalos, ni serenatas ni que tienen romances con ninguno de los aspirantes…ayer la presidenta de la corte constitucional Gloria Ortiz tuvo que salir a aclarar que nada de eso es cierto y que tiene una relación hace tres años y que viajaron a Washington por invitación de una ONG y no de un candidato….Están realmente indignadas, la presidenta del consejo de estado dice que es la primera vez que la tachan de vagabunda y que menos mal su marido el ex magistrado Carlos Gálvez la conoce bien…